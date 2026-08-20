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США тайно создали маршрут для экспорта нефти через Ормузский пролив

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американские военные тайно создали судоходный коридор в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки через него миллионов баррелей нефти, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Мы контролируем южный фарватер Ормузского пролива уже два месяца. Корпус стражей исламской революции (КСИР) может доставлять неудобства, но он не контролирует пролив. Это делаем мы", - сказал изданию один из американских чиновников.

По данным собеседников портала, в рамках операции каждую ночь 15-20 танкеров заходят в пролив и выходят из него через южный канал вдоль побережья Омана.

По словам чиновников, из пролива ежедневно вывозится около 10 млн баррелей нефти. Это примерно половина от довоенного объема, уточняет Axios.

Источники добавили, что в некоторые ночи за последние несколько недель из Персидского залива вывозилось от 15 до 20 млн баррелей нефти.

Отмечается, что оперативная группа, контролирующая Ормузский пролив, базируется в штаб-квартире сухопутных войск в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Она координирует свои действия с региональными партнёрами в Персидском заливе.

По словам чиновников, операция стала возможной благодаря недавней двухнедельной военной кампании Центрального командования США, в ходе которой были выведены из строя иранские системы радиолокационного и морского наблюдения.

Источники уточнили, что иранские власти теперь могут вести наблюдение только с помощью нескольких радаров, которые им удалось восстановить, а также с помощью наблюдателей на небольших быстроходных катерах КСИР.

Собеседники портала заявили, что, хотя объём нефти, вывозимой из пролива, по-прежнему ниже довоенного уровня, это оказывает заметное влияние на глобальные поставки.

США Иран Ормузский пролив
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