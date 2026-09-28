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Абхазия ищет альтернативные источники поставок автомобильного топлива

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Абхазии есть запас автомобильного топлива на месяц, власти пытаются не допустить его дефицита зимой в связи с ситуацией на топливном рынке России, ищут альтернативные пути поставок, сообщил президент республики Бадра Гунба на заседании Консультативного Совета политических партий и общественных организаций.

"Ситуация непростая, предпринимаются определенные шаги для недопущения дефицита топлива в предстоящий зимний период. (...) В республику завезено необходимое на ближайший месяц количество топлива. Мы продолжаем искать пути альтернативных поставок топлива и в случае необходимости этот механизм будем реализовывать", - сказал он.

Он отметил, что ситуация на топливном рынке России не могла не отразиться на Абхазии. "Дополнительные сложности возникли из-за ситуации в акватории Черного моря: страховые компании отказывались страховать грузы, что не позволяло закупать топливо по альтернативным направлениям и перевозить его морем без значительных финансовых рисков", - добавил он.

Что касается топлива, завезенного не из России, то, по словам Гунбы, его закупочная цена выше, "поскольку Абхазия не имеет с поставщиками по этим направлениям соглашений, аналогичных действующим договоренностям с Российской Федерацией". Он отметил, что при альтернативных поставках власти отказались от взимания таможенных и налоговых сборов. Без этих мер, по его оценке, стоимость топлива могла быть гораздо выше.

Власти Абхазии в августе разрешили частным компаниям завозить бензин из Грузии. Мера была принята для предотвращения острого дефицита горючего на фоне перебоев с поставками из России. Грузинская оппозиция подвергла резкой критике грузинские власти за поставку почти 680 тонн бензина в Абхазию, которая была осуществлена впервые после завершения грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.

Абхазия Бадра Гунба
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