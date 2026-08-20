В Европе к концу века выжженные пожарами площади могут увеличиться на 39%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Европе к концу XXI века площадь земель, выжженных природными пожарами, может увеличиться приблизительно на 40%, пишет Guardian со ссылкой на исследование Потсдамского института изучения климатически изменений.

Площадь пострадавших территорий вырастет на 39% при потеплении атмосферы Земли примерно на 1,8 градуса Цельсия, а при увеличении температуры на 3,6 градуса - почти на 192%.

По прогнозам, пожары будут возникать чаще в Западной и Центральной Европе, а также в регионах, ранее менее подверженных возгораниям, например, в Нидерландах. Главной причиной изменений названо преобладание жаркой, сухой и ветреной погоды, способствующей возникновению и распространению огня.

Своевременное принятие противопожарных мер может сократить затрагиваемые пожарами площади на 72-92% по сравнению с прогнозами, в которых данные меры не учитываются, отметили ученые, но добавили, что этого будет недостаточно, чтобы полностью устранить угрозу.

"Пожарно-профилактические меры могут помочь до определенной степени, но если мы продолжим идти по пути высоких выбросов, площадь, затрагиваемая пожарами, увеличится. Данные меры не заменят усилия по борьбе с климатическими изменениями", - считает ведущий автор исследования Майк Биллинг.

Летом Европу охватили масштабные природные пожары. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах на 20 августа, в 2026 году в государствах Евросоюза выгорело 616,2 тысячи га территорий.