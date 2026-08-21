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Авиадиспетчеры Норвегии ушли на забастовку до понедельника

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Норвегии авиадиспетчеры начали забастовку после провала переговоров о заработной плате, акция продлится с 11 часов (с полудня по Москве) до понедельника, пассажиров предупредили о возможных задержках и отменах рейсах на выходных, сообщила Bloomberg представитель аэропортового оператора Avinor Хелен Йенсен.

"Комиссия по урегулированию трудовых споров Норвегии установила, что стороны настолько далеки друг от друга, что нет оснований для представления предложения, которое могло бы быть рекомендовано обеими сторонами", то есть Норвежской ассоциацией авиадиспетчеров и ассоциацией работодателей Spekter, сообщила комиссия.

"Мы ожидаем задержек в Осло и Бергене во второй половине дня, и эти задержки будут увеличиваться по мере приближения вечера, - заявила Хелен Йенсен. - И поскольку это два наших крупнейших аэропорта, мы также ожидаем, что это будет иметь последствия для остальной части страны".

Представитель Avinor отказалась назвать приблизительное количество рейсов или пассажиров, которые будут затронуты забастовкой.

Работодатели предлагали авиадиспетчерам повышение средней годовой заработной платы на 4,4% в соответствии с более широким коллективным соглашением, достигнутым ранее в этом году, - до 1,7 млн крон ($200 тыс.), сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на заявление главы Spekter Анне-Кари Браттен.

Осло Spekter Норвегия Avinor Берген
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