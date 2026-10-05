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КСИР утверждает, что ВМС США отошли от иранских берегов на 1 тыс. км

КСИР утверждает, что ВМС США отошли от иранских берегов на 1 тыс. км
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Али Фадави заявил, что иранские силы вынудили корабли американских ВМС отойти на расстояние примерно 1 тыс. км от побережья страны, передает телеканал Press TV.

"Американцы бежали и отошли более чем на 1000 км от наших границ. Это был не их выбор, это произошло благодаря мощи Исламской Республики и силе сухопутных войск КСИР", - сказал Фадави в интервью телеканалу.

Он заявил, что впервые в Персидском заливе, Ормузском проливе, Оманском заливе и даже в северной части Индийского океана не осталось ни одного американского корабля. При этом он отметил, что военные корабли США "на 100% уязвимы" для ракетных атак со стороны КСИР.

Между тем заявление Фадави прозвучало на фоне продолжающейся жесткой морской блокады иранских портов со стороны ВМС США. На прошлой неделе Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что с июля перехватило уже 125 коммерческих судов, пытавшихся войти или выйти из иранских портов, для обеспечения строгого соблюдения режима блокады.

Хроника 28 февраля – 05 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Иран КСИР Персидский залив Оманский залив
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