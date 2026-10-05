Нетаньяху распорядился провести проверку безопасности при иностранных авиаперевозках в Израиль

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после происшествия во время рейса авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, распорядился провести комплексную проверку мер безопасности, связанных с иностранными гражданскими авиаперевозками в Израиль, сообщает Fox News со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил директору Совета национальной безопасности Шмуэлю Бен-Эзре назначить эксперта для проведения комплексной проверки всех аспектов безопасности, связанных с иностранными гражданскими авиаперевозками в Израиль", - говорится в сообщении.

Тем временем издание Haaretz сообщает со ссылкой на источники, что в последние годы израильские силовики неоднократно предупреждали министерство транспорта об уязвимостях, связанных с контролем над экипажами иностранных авиакомпаний и проверкой личности пассажиров.

По данным газеты, служба общей безопасности "Шин Бет" (также известна под названием ШАБАК) ранее рекомендовала передать надзор за иностранными авиакомпаниями и списками их экипажей Управлению гражданской авиации, но министерство транспорта выступило против этого и оставило надзорный механизм под своим контролем.

Между тем, по сообщению 12-го канала, министр транспорта Мири Регев проигнорировала три таких предупреждения за последние месяцы. Телеканал сообщает, что предупреждения были направлены Регев, в министерство транспорта и совет национальной безопасности, но никаких мер принято не было.

Министерство транспорта, "Шин Бет" и национальная разведывательная служба "Моссад" не взяли на себя ответственность за то, что информация о втором пилоте рейса Flydubai Хамаме аль-Хаммами, напавшем на командира экипажа, по всей видимости, не была проверена в режиме реального времени, несмотря на то, что все три ведомства имеют законный доступ к базам данных экипажей иностранных авиакомпаний.

Между тем Регев заявила в интервью телеканалу Kan 11, что за проверку личности членов экипажей иностранных авиакомпаний отвечают спецслужбы, а не ее министерство. Она добавила, что "проверкой должны заниматься спецслужбы, а мы не являемся спецслужбой".

В свою очередь издание Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечает, что власти Омана не стали сообщать о своих опасениях относительно Хамама аль-Хаммами, хотя знали, что он проявляет слишком большой интерес к радикальной идеологии.

В связи с этим ему запретили летать в авиакомпании Oman Air, в которой он работал, отправили на программу по дерадикализации и перевели на офисную работу.

Тем временем агентство Associated Press (АР) сообщает, что власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) передали Израилю список пассажиров и членов экипажа рейса Flydubai. Израиль не поднимал тревогу в отношении ни одного пассажира или члена экипажа, заявили источники агентства.

AP отмечает, что остается неясным, как гражданину Омана (страны, не имеющей дипломатических отношений с Израилем) разрешили лететь в Тель-Авив с пассажирами из Израиля на борту.

В свою очередь телеканал CNN сообщает со ссылкой на израильские источники, что Хамам аль-Хаммами, вероятно, действовал в одиночку.

По словам одного из источников телеканала, на данный момент Израилю ничего не известно о возможной связи подозреваемого с какой-либо группировкой или правительством.

При этом австралийская полиция сообщила, что следователи по борьбе с терроризмом изучают возможные связи нападавшего с Австралией, куда, по сообщениям СМИ, он отправился по студенческой визе для обучения в университете около десяти лет назад.

Днем в среду, 30 сентября, с летевшего из ОАЭ в Израиль самолета в воздушном пространстве Иордании подали сигнал о внештатной ситуации, в том числе о возможной попытке угона. Позже стало известно, что один из пилотов ранил ножом коллегу, когда пытался перехватить управление самолетом. В итоге с нападавшим справились пилот и пассажиры. Затем авиалайнер удалось посадить в Саудовской Аравии.