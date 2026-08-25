Канадский министр допустил введение ответных пошлин в отношении США 25 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренней торговли Канады Доминик Леблан полагает, что в вторник власти страны могут объявить об ответных пошлинах в отношении американских товаров.

"Я полагаю, что в этом состоит намерение правительства (...). Это не должно стать сюрпризом для наших друзей или для США. Мы сказали, что если не заключим соглашение, нам придется пойти на меры, которые бы предприняло любое ответственное правительство, чтобы защитить эти секторы экономики", - ответил он в интервью телеканалу CNBC на вопрос, введет ли Канада ответные пошлины для США 25 августа.

Министр добавил, что власти страны предпочли бы заключить соглашение, которое бы принесло выгоду обеим странам. "Мы до сих пор считаем, что это возможно", - подчеркнул он.

При этом, отметил Леблан, власти Канады сделают все возможное, чтобы защитить экономику страны.

В июле президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает пошлины в 50% на импорт целого ряда канадских товаров. Впоследствии Трамп отстрочил введение пошлин для того, чтобы заключить торговую сделку с Канадой, однако сторонам так и не удалось добиться новых торговых договоренностей.

Торговый представитель США Джеймисон Грир утверждал, что Канада отказалась от почти завершенного соглашения, а министр транспорта США Шон Даффи назвал глупой стратегической ошибкой решение Канады вступить в торговую конфронтацию.

В свою очередь канадский премьер Карни заявлял, что США внесли изменения в переговорный процесс в последний момент, назвал их "нечестными, неэкономическими, ставящими под вопрос надежность любой сделки".