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Главы МИД Ирана и Омана встретились в Тегеране

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Главы МИД Ирана и Омана Аббас Аракчи и Бадр аль-Бусаиди провели переговоры в Тегеране, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство во вторник.

Иранский МИД опубликовал в телеграм-канале фотографии и видео со встречи двух министров. Подробности об их переговорах не приводятся.

В понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что аль-Бусаиди посетит Тегеран и обсудит с Аракчи двусторонние отношения и региональные вопросы.

Ранее сообщалось, что Иран и Оман проводят консультации о совместном контроле над Ормузским проливом.

В августе президент США Дональд Трамп предупредил, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

Иран Оман Аббас Аракчи Ормузский пролив
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