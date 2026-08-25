ЕС ждет от Украины уважения верховенства права и неуклонной борьбы с коррупцией

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Верховенство права и борьба с коррупцией являются центральным условием для любой страны, желающей вступить в Евросоюз, и Украина обязана следовать соответствующим требованиям, заявил на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

"Украина также взяла на себя обязательства по проведению реформ в этой области в рамках плана ЕС по Украине. Украина согласовала с Европейской комиссией 10 важнейших направлений реформ, которые должны быть приоритетными для укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией. Задача украинских властей - последовательно и эффективно выполнять эту работу", - сказал он.

Его попросили прокомментировать блокирование в комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности пяти законопроектов, касающихся расширения полномочий Национального антикоррупционного бюро, реформирования Государственного бюро расследований, прокурорский службы и судебной системы с целью, в частности, ликвидировать лазейки для неоправданного закрытия коррупционных дел. СМИ сообщали, что из-за срыва этих реформ под угрозой невыплаты до конца 2026 года оказалась финансовая помощь ЕС Киеву в размере более 2 млрд евро из Украинского фонда.