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Кабмин Латвии утвердил запрет импорта российской и белорусской промпродукции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров Латвии утвердил постановление, которое предусматривает запрет на ввоз с 1 сентября ряда промышленных товаров из России и Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"Запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую печатную продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивное оборудование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет затрагивает не только их прямой экспорт из России и Белоруссии, но и ввоз из третьих стран.

"Целью запрета на импорт является защита интересов безопасности Латвии, сокращение возможностей России и Белоруссии получать доход от экспорта товаров, а также ограничение потока российской пропагандистской продукции в Латвию. Эти товары не являются уникальными, и на других рынках имеется достаточно альтернатив", - заявили в латвийском кабмине.

Латвия уже проделала значительную работу по сокращению экономических связей с Россией и Белоруссией. С 2022 года стоимость импорта снизилась в 11 раз – с 2,13 млрд евро в 2022 году до 193 млн евро в 2025 году. "Этот запрет на импорт товаров также дополняет другие предыдущие инициативы - санкционную политику ЕС и торговые ограничения, а также уже существующие в Латвии национальные ограничения на импорт энергоресурсов, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и товаров рыболовства из этих стран", - отмечает пресс-служба.

Латвия Белоруссия РФ
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