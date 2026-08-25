Чистая прибыль банков США в II квартале увеличилась на 28,7% г/г

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль банков США во втором квартале 2026 года выросла на 28,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $90,1 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

В расчетах учитывались данные 4,238 тыс. коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность.

Их прибыль в апреле-июне выросла на 12% относительно предыдущего квартала. При этом основная часть фининститутов (69%) продемонстрировала повышение прибыли.

Средняя рентабельность активов (ROA) во втором квартале составила 1,37% по сравнению с 1,26% в январе-марте текущего года и 1,14% в апреле-июне 2025 года.

Чистый процентный доход банков во втором квартале увеличился на $5,3 млрд (на 2,8%) относительно предыдущих трех месяцев, тогда как непроцентный доход повысился на $5,5 млрд (на 6,1%). Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) поднялась на 1 базисный пункт - до 3,32%.

Суммарный объем активов банковской отрасли во втором квартале составлял $26,5 трлн, что на 1,2% выше показателя за предыдущий квартал и на 5,9% больше, чем годом ранее.

Объем кредитов на балансах банков в апреле-июне увеличился на 1,8% относительно предыдущих трех месяцев - до $13,9 трлн. Совокупный объем депозитов поднялся на $142,7 млрд (на 0,8%), причем данный показатель рос восьмой квартал подряд, отмечается в отчете.

Число проблемных банков в США на конец июня составляло 47 по сравнению с 54 тремя месяцами ранее. Это минимальный уровень за последние три года.

В течение прошедшего квартала в стране было создано четыре банка, а один объявил о банкротстве.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за второй квартал на $3,7 млрд и достиг $161,1 млрд.