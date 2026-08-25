Совет ЕС рассматривает вопрос о cанкциях против израильского министра Бен-Гвира

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир (в центре) Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В ЕС расценивают высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в отношении сектора Газа как недопустимые, в настоящее время рассматривается вопрос о европейских санкциях против него.

"Мы решительно и недвусмысленно осудили заявления израильского министра Бен-Гвира относительно Газы. Израильское правительство обязано пресекать подобную риторику своего министра. Использование столь вопиющих и провокационных выражений неприемлемо и не должно оставаться безнаказанным", - заявил во вторник на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Я также хотел бы напомнить, что в настоящее время в Совете ЕС рассматривается предложение о включении господина Бен-Гвира в санкционный список в рамках глобального режима санкций за нарушения прав человека", - добавил пресс-секретарь.

В середине августа 2026 года министр национальной безопасности Израиля заявил, что израильская армия должна проводить в секторе Газа "точечные ликвидации", убивая от 30 до 40 человек каждую ночь.

Он подчеркнул, что целями должны становиться не только те, кто представляет непосредственную угрозу. По его словам, цитировавшимся многими СМИ, "там есть люди, которые не заслуживают жизни, они не должны жить, они даже не люди".