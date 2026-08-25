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Иран и Оман договорились создать временный маршрут через Ормузский пролив

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Иран и Оман достигли договоренностей об организации временного коридора для прохода судов через Ормузский пролив, а также о разминировании вод пролива, сообщает во вторник ИРНА со ссылкой на совместное заявление двух стран.

"В ходе консультаций стран по возобновлению безопасного судоходства в Ормузском проливе Исламская Республика Иран и Королевство Оман договорились о создании временного совместного морского коридора и о реализации совместного проекта по разминированию пролива", - говорится в документе.

Стороны продолжат технические переговоры с целью определить постоянный маршрут для движения судов через пролив. Также Тегеран и Маскат будут обсуждать будущий формат управления проливом и морским сообщением через него, систему обмена информацией, предоставление охранных и прочих услуг, нужных судоходству.

Ранее иранское внешнеполитическое ведомство информировало, что главы МИД Ирана и Омана Аббас Аракчи и Бадр аль-Бусаиди провели переговоры в Тегеране.

В августе президент США Дональд Трамп предупредил, что нанесет удар по Оману, если эта страна продолжит переговоры с Ираном по контролю над Ормузским проливом.

При этом во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что командование ВМС США сообщило ему о ликвидации всех мин в проливе.

До этого, 18 августа, Трамп уже заявлял, что Ормузский пролив полностью разминирован, открыт для навигации.

Иран Оман США Ормузский пролив
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