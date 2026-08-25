В ЦПК сообщили о необходимости отслеживания мест утечек воздуха на российском сегменте МКС

Следующий экипаж МКС раз в неделю будет сканировать станцию на предмет негерметичности

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Трещины на российском сегменте Международной космической станции (РС МКС) были загерметизированы, однако необходимо продолжать отслеживать места утечек, сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

"В период с 2020 по начало 2024 год на РС МКС космонавты обнаружили четыре сквозные трещины, которые были успешно загерметизированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью специальных приборов на станции происходит контроль отремонтированных мест, утечек атмосферы там не наблюдается.

"Но сеансы наблюдения за возможными местами негерметичности требуется продолжать", - отметили в Центре.

По данным ЦПК, космонавтам Дмитрию Петелину и Константину Борисову в ходе экспедиции, которая начнется весной 2027 года, предстоит раз в неделю сканировать потенциально проблемные и отремонтированные места, а также проводить мониторинг участков, где возможны утечки.

"Результаты в виде данных, а также фотографий (при наличии доступа к месту возникновения дефекта) будут переданы на Землю", - сказано в сообщении.

5 июня в "Роскосмосе" заявили, что при проведении осмотра переходной камеры модуля "Звезда" российского сегмента МКС космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха. По данным госкорпорации, первое место было оперативно загерметизировано, космонавты приступили к работам по подготовке к герметизации второго места утечки.

Позже пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс сообщила, что "Роскосмос" приостановил ремонт по устранению утечек воздуха на российском сегменте МКС для дополнительных измерений и анализа данных.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.