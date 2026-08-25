Выпуск алюминия в странах Персидского залива в июле упал на 44% г/г

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в июле составило 293 тыс. тонн, что на 44% меньше объема за тот же месяц 2025 года, согласно предварительным расчетам Международного института алюминия (IAI).

Выпуск продолжает оставаться близким к самому низкому уровню более чем за пятнадцать лет из-за влияния военного конфликта на Ближнем Востоке на работу заводов в регионе. Два завода в странах Персидского залива, на долю которых приходится около 9% мировых мощностей по производству первичного алюминия, подверглись атаке Ирана в конце марта.

Тем не менее, производство несколько повысилось с локального минимума в 274 тыс. тонн, зафиксированного в апреле. В мае выпуск составлял 281 тыс. тонн, в июне - 276 тыс. тонн, согласно пересмотренным данным IAI.

Emirates Global Aluminium в августе сообщила, что восстановление работы завода в Аль-Тавиле (Абу-Даби) после аварийной остановки в марте происходит быстрее, чем ожидалось. Однако возвращение к прежним уровням производства может произойти не раньше начала 2027 года. Предприятие, мощности которого составляют 1,5 млн тонн в год, сейчас работает примерно на 18%.

Мировое производство первичного алюминия в июле сократилось на 1,7% г/г до 6,16 млн тонн. В том числе выпуск в Китае увеличился на 2,7% и достиг 3,866 млн тонн. В Северной Америке показатель не изменился (330 тыс. тонн), в Европе - вырос на 7,5% (до 643 тыс. тонн), в Азии без учета КНР - на 2,7% (до 422 тыс. тонн).