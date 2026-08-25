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Более десятка иранских танкеров скопились у берегов Шри-Ланки из-за блокады США портов Ирана

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Не менее 13 танкеров под флагом Ирана собрались у побережья Шри-Ланки, в то время как военные США по-прежнему ведут блокаду иранских портов, сообщает во вторник Financial Times со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

По данным аналитической компании TankerTrackers, занимающейся отслеживанием морских перевозок, в исключительной экономической зоне Шри-Ланки укрывается примерно 20 танкеров, которые принадлежат иранским государственным структурам. Все они не загружены.

В свою очередь компания Kpler отмечает, что с середины июля, когда США возобновили блокаду, на иранском острове Харк - главном экспортном пункте Ирана - не загружался ни один танкер, который бы следовал из Персидского залива. Вместе с тем у берегов Шри-Ланки и Пакистана сконцентрировались десятки пустых танкеров.

В министерстве портов Шри-Ланки заявили, что не осведомлены о скоплении иранских танкеров у береговой линии страны. В МИД информацию комментировать не стали.

По данным американской стороны, на 24 августа американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 71 связанное с этой страной торговое судно, вывели из строя три и поднимались на борт еще двух.

Ранее в августе власти США объявили о начале кампании по оказанию дополнительного экономического давления на Иран. Среди прочего, Вашингтон планирует меры в отношении стран, продолжающих определенные торговые операции с Тегераном.

США Иран Шри-Ланка
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