В США заявили о разминировании центрального участка Ормузского пролива

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американские военные смогли разминировать центральную зону Ормузского пролива, что позволит нарастить судоходство, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Два американских чиновника подтвердили заявления президента США Дональда Трампа и сказали, что ВМС убрали мины из разделяющей полосы движения судов зоны - "медианы", расположенной в проливе точно между Оманом и Ираном", - сообщает портал.

По его данным, разминирование этой зоны должно позволить пропускать суда через пролив одновременно в обоих направлениях под прикрытием ВВС США.

Axios отмечает, что за последние месяцы подводные безэкипажные аппараты ВМС США систематически прочесывали эти воды и обнаружили более 100 объектов, которые могли быть минами. Американские военные также наняли частных подрядчиков для того, чтобы подрывать или извлекать мины из воды.

При этом американские чиновники заявляли, что США используют южный путь у берегов Омана для проводки танкеров через Ормузский пролив в обе стороны. Официальные лица утверждали, что за последние 30 дней этим путем проследовали более 500 судов, причем только 2% из них получили попадания от иранских дронов и ракет.

Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что командование ВМС США сообщило ему о ликвидации всех мин в проливе. Но до этого, 18 августа, Трамп уже заявлял, что Ормузский пролив полностью разминирован, открыт для навигации.

Между тем иранское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что главы МИД Ирана и Омана Аббас Аракчи и Бадр аль-Бусаиди провели переговоры в Тегеране. Позднее ИРНА со ссылкой на совместное заявление двух стран передавало, что Иран и Оман достигли договоренностей об организации временного коридора для прохода судов через Ормузский пролив, а также о разминировании вод пролива.