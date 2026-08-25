Поиск

В США заявили о разминировании центрального участка Ормузского пролива

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Американские военные смогли разминировать центральную зону Ормузского пролива, что позволит нарастить судоходство, сообщает во вторник Axios со ссылкой на источники.

"Два американских чиновника подтвердили заявления президента США Дональда Трампа и сказали, что ВМС убрали мины из разделяющей полосы движения судов зоны - "медианы", расположенной в проливе точно между Оманом и Ираном", - сообщает портал.

По его данным, разминирование этой зоны должно позволить пропускать суда через пролив одновременно в обоих направлениях под прикрытием ВВС США.

Axios отмечает, что за последние месяцы подводные безэкипажные аппараты ВМС США систематически прочесывали эти воды и обнаружили более 100 объектов, которые могли быть минами. Американские военные также наняли частных подрядчиков для того, чтобы подрывать или извлекать мины из воды.

При этом американские чиновники заявляли, что США используют южный путь у берегов Омана для проводки танкеров через Ормузский пролив в обе стороны. Официальные лица утверждали, что за последние 30 дней этим путем проследовали более 500 судов, причем только 2% из них получили попадания от иранских дронов и ракет.

Во вторник Трамп написал в соцсети Truth Social, что командование ВМС США сообщило ему о ликвидации всех мин в проливе. Но до этого, 18 августа, Трамп уже заявлял, что Ормузский пролив полностью разминирован, открыт для навигации.

Между тем иранское внешнеполитическое ведомство ранее сообщало, что главы МИД Ирана и Омана Аббас Аракчи и Бадр аль-Бусаиди провели переговоры в Тегеране. Позднее ИРНА со ссылкой на совместное заявление двух стран передавало, что Иран и Оман достигли договоренностей об организации временного коридора для прохода судов через Ормузский пролив, а также о разминировании вод пролива.

США Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет ЕС рассматривает вопрос о cанкциях против израильского министра Бен-Гвира

 Совет ЕС рассматривает вопрос о cанкциях против израильского министра Бен-Гвира

Что произошло за день: вторник, 25 августа

Иран и Оман договорились создать временный маршрут через Ормузский пролив

CBS сообщил о прибытии в Россию директора ЦРУ для переговоров

 CBS сообщил о прибытии в Россию директора ЦРУ для переговоров

Канадский министр допустил введение ответных пошлин в отношении США 25 августа

В Евросоюзе в июле автомобильное топливо подорожало на 16,9% г/г

Пашинян обвинил оппозицию Армении в планах привлечь в страну миротворцев ОДКБ

 Пашинян обвинил оппозицию Армении в планах привлечь в страну миротворцев ОДКБ

Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

 Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

Brent подешевела до $89,64 за баррель

Трамп заявил, что думает над переименованием Онтарио в озеро Америка

 Трамп заявил, что думает над переименованием Онтарио в озеро Америка
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11369 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3570 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов