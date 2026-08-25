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Глава сирийского ополчения курдов объявил о его полной интеграции с вооруженными силами Сирии

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Командующий возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) Мазлум Абди во вторник объявил о завершении процесса включения этих вооруженных формирований в состав вооруженных сил Сирии, сообщает Associated Press.

"Выступая на пресс-конференции в президентском дворце в Дамаске, Абди сказал, что СДС закончили присоединение к сирийской армии, прекращают операции в качестве независимой силы", - передает агентство.

СДС были главной наземной силой в кампании международной коалиции против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) , США вложили в СДС $1 млрд. Однако поддержка слабела по мере нормализации связей Вашингтона и Дамаска. В итоге США выступили посредником для заключения соглашения в январе, по итогам которого правительственные части взяли под контроль большую часть территории СДС вдоль реки Евфрат, где сосредоточена основная часть сирийских запасов нефти и газа, мощностей по генерации электроэнергии. За СДС остались населенные преимущественно курдами городские центры на северо-востоке, где Сирия граничит с Ираком и Турцией.

Соглашение также предусматривало интеграцию СДС в сирийские вооруженные силы.

Сирия
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