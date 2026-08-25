Скончалась известная американская кантри-певица Долли Партон

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Известная американская кантри-певица Долли Партон скончалась в возрасте 80 лет, сообщили в соцсети Х ее родственники.

"Я сообщаю об уходе моей тети Долли Партон", - сообщил в видеообращении от имени семьи ее племянник Брайан Сивер.

"Она открыла дорогу для многих певцов и музыкантов. Ее пример показал, что возможно все", - сказал он.

Соболезнования в связи со смертью Партон выразил президент США Дональд Трамп. "Это потеря для миллионов. В ее память флаг США будет приспущен на протяжении недели на всей территории страны", - написал он.

Долли Партон 25 раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала Billboard. На родине она признана одной из самых успешных певиц в жанре кантри и даже получила титул "Королевы кантри".