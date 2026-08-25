Власти Йемена приняли решение активизировать действия против хуситов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Руководящий президентский совет Йемена, собравшийся на совещании в Эр-Рияде, во вторник одобрил дополнительные меры против хуситов с целью покончить с их контролем над частью йеменской территории, сообщает "Анадолу".

"Военные готовы выполнить свои конституционные обязанности, перехватить инициативу, увеличить цену, которую заплатят хуситы за свою эскалацию, за счет ударов по руководству их движения, их потенциалу и источникам финансирования", - говорилось в заявлении совета.

В частности, участники встречи одобрили превентивные удары по центрам командования и управления хуситов, их военным объектам. В совете отметили, что вооруженные силы в последние недели действовали успешно и показали способность военных не оставлять без ответа враждебные действия. Также на совещании приняли решение способствовать восстановлению работы государственных институтов на территории Йемена.

"Анадолу" напоминает, что конфликт в Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны, включая провинцию Мариб в центральном Йемене, Эль-Джауф на севере, провинциях Эд-Дали и Таиз на юго-западе.

Вместе с тем в июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Блокада распространяется на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В итоге из-за действий хуситов у саудовских судов возникли большие сложности при попытках пройти через Баб-эль-Мандебский пролив.