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Иран и Оман согласовали временный маршрут судов через Ормузский пролив

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Представители Ирана и Омана пришли к согласию по поводу временного маршрута движения судов через Ормузский пролив, заявил в ночь на среду замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

"Мы согласовали с Оманом, что суда будут входить в пролив через иранские территориальные воды. Часть маршрута в сторону выхода из пролива тоже будет пролегать через иранские территориальные воды", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Дипломат пояснил, что изначальное предложение по этому временному маршруту предложили иранские военные. Затем обе страны в течение примерно 40 дней обсуждали это предложение.

Гарибабади подчеркнул, что речь в данном случае идет о временном решении. Переговоры о постоянно действующем маршруте Иран и Оман проведут позже.

Он подчеркнул, что достигнутые договоренности призваны заменить другой маршрут - через южную часть Ормузского пролива. По его словам, на этот власти Омана в свое время согласились "под давлением США".

Иранский дипломат предупредил, что согласование временного маршрута не означает, что пролив уже сейчас полностью открывается для движения судов.

"Это не означает открытие пролива", - заявил Гарибабади. Он пояснил, что восстановить движение через пролив можно будет после полного завершения конфликта с США.

Хроника 28 февраля – 26 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Казем Гарибабади
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