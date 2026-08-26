США в скором времени усилят экономическое давление на Иран

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон в скором времени начнет принимать конкретные меры по усилению давления на иранскую экономику, заявил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт.

"Мы не допустим, чтобы какие-то структуры продолжали действовать в образовавшейся в ходе этого конфликта "серой зоне" (...). Мы очень скоро примем конкретные меры. Они последуют после предупреждения, которое вчера очень убедительно сформулировал глава Минфина США", - сказал он в интервью "Аль-Джазире".

По словам Пиготта, американское министерство финансов вычислило все структуры, так или иначе помогающие иранским властям решать финансовые проблемы.

"И мы ясно предупреждаем, что будем принимать меры, чтобы у иранского режима не осталось источников финансирования", - добавил он.

Во вторник министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Вашингтон будет готов вводить вторичные санкции против сторон, проводящих некоторые торговые операции с Ираном. По словам Бессента, США сообщат другим странам, сколько им отводится времени, чтобы завершить те или иные взаимодействия с Тегераном.