США сосредоточатся на санкциях и морской блокаде Ирана вместо прямых ударов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким зарубежным коллегам, что Вашингтон пока не планирует возвращаться к боевым действиям против Ирана, передает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Рубио в телефонных разговорах с коллегами изложил текущую политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Она заключается в отказе от боевых действий и усилении экономического давления на Иран посредством военно-морской блокады и новых санкций.

Как сообщил один из источников, такая политика будет сохраняться по крайней мере до промежуточных выборов в Конгресс США, после которых может встать вопрос о новой военной кампании.

Один из собеседников портала отметил, что, хотя Рубио ясно дал понять, что США не планируют возвращаться к масштабным боевым действиям, он не исключил возможности нанесения ударов, если Иран нападет первым.

Другой источник отметил, что разминирование Ормузского пролива силами ВМС США стало переломным моментом в войне, так как лишило Иран важного козыря на любых будущих переговорах и сделало неактуальными любые возможные договоренности между Оманом и Ираном по поводу Ормузского пролива.

"Иранцы потеряли контроль над проливом. Теперь контроль в руках США", - заявил один из американских чиновников.

По мнению одного из собеседников, экономическое давление может заставить иранцев вернуться за стол переговоров.

Кроме того, один из источников сообщил, что в среду представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые возглавляют переговоры с Ираном, посетят Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) для проведения брифинга о текущей ситуации.