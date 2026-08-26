Поиск

США сосредоточатся на санкциях и морской блокаде Ирана вместо прямых ударов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил нескольким зарубежным коллегам, что Вашингтон пока не планирует возвращаться к боевым действиям против Ирана, передает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Рубио в телефонных разговорах с коллегами изложил текущую политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Она заключается в отказе от боевых действий и усилении экономического давления на Иран посредством военно-морской блокады и новых санкций.

Как сообщил один из источников, такая политика будет сохраняться по крайней мере до промежуточных выборов в Конгресс США, после которых может встать вопрос о новой военной кампании.

Один из собеседников портала отметил, что, хотя Рубио ясно дал понять, что США не планируют возвращаться к масштабным боевым действиям, он не исключил возможности нанесения ударов, если Иран нападет первым.

Другой источник отметил, что разминирование Ормузского пролива силами ВМС США стало переломным моментом в войне, так как лишило Иран важного козыря на любых будущих переговорах и сделало неактуальными любые возможные договоренности между Оманом и Ираном по поводу Ормузского пролива.

"Иранцы потеряли контроль над проливом. Теперь контроль в руках США", - заявил один из американских чиновников.

По мнению одного из собеседников, экономическое давление может заставить иранцев вернуться за стол переговоров.

Кроме того, один из источников сообщил, что в среду представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые возглавляют переговоры с Ираном, посетят Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) для проведения брифинга о текущей ситуации.

Иран США Дональда Трамп Марко Рубио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран и Оман согласовали временный маршрут судов через Ормузский пролив

 Иран и Оман согласовали временный маршрут судов через Ормузский пролив

Скончалась известная американская кантри-певица Долли Партон

 Скончалась известная американская кантри-певица Долли Партон

Совет ЕС рассматривает вопрос о cанкциях против израильского министра Бен-Гвира

 Совет ЕС рассматривает вопрос о cанкциях против израильского министра Бен-Гвира

Что произошло за день: вторник, 25 августа

Иран и Оман договорились создать временный маршрут через Ормузский пролив

CBS сообщил о прибытии в Россию директора ЦРУ для переговоров

 CBS сообщил о прибытии в Россию директора ЦРУ для переговоров

Канадский министр допустил введение ответных пошлин в отношении США 25 августа

В Евросоюзе в июле автомобильное топливо подорожало на 16,9% г/г

Пашинян обвинил оппозицию Армении в планах привлечь в страну миротворцев ОДКБ

 Пашинян обвинил оппозицию Армении в планах привлечь в страну миротворцев ОДКБ

Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду

 Мальдивы введут налог на зарубежные системы бронирования и туроператоров по въезду
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11370 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3572 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов