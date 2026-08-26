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Трамп направил в Конгресс США соглашение с Саудовской Аравией по атому

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп направил на рассмотрение Конгресса США соглашение с Саудовской Аравией о развитии ядерной энергетики, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Чиновник администрации президента США заявил изданию, что Трамп тем не менее не отказался от своего последнего условия о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем.

В июле Вашингтон объявил о заключении многомиллиардного соглашения, согласно которому американские компании получают эксклюзивное право на развитие гражданской ядерной инфраструктуры Саудовской Аравии.

После подписания соглашения Трамп заявил, что Саудовская Аравия должна будет нормализовать отношения с Израилем, присоединившись к Авраамовым соглашениям, прежде чем сделка вступит в силу.

Ожидается, что соглашение, рассчитанное на 30 лет, вызовет в Конгрессе дебаты о том, как стимулировать развитие американской атомной отрасли и одновременно сдерживать распространение оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.

В июле Министерство энергетики США сообщило о заключении с Эр-Риядом соглашения о сотрудничестве в сфере мирного атома. Западные СМИ отмечали, что Саудовская Аравия через эти договоренности может получить возможность сама обогащать уран в мирных целях.

Ранее президент США заявлял, что развитие саудовского ядерного проекта не несет никому никакой угрозы.

"Ядерное соглашение между США и Саудовской Аравией носит мирный характер, обогащения материалов не будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, речь идет исключительно о невоенном использовании ядерных материалов, а против их использования в мирных целях США ничего не имеют.

Дональд Трамп США Саудовская Аравия
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