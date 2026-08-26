Американские фондовые индексы выросли во вторник

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию во вторник с позитивной динамикой, в том числе поддержку рынку оказало снижение нефтяных цен и доходности облигаций.

Технологический сектор восстановился после распродаж в предыдущий день в преддверии публикации квартальной отчетности Nvidia. Также инвесторы ждут данных об инфляции в стране, которые имеют ключевое значение для формирования ожиданий по процентным ставкам.

В настоящее время трейдеры прогнозируют одно повышение базовой ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов до конца текущего года, согласно данным LSEG.

Рынки в основном проигнорировали последние экономические угрозы США в отношении Ирана. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что продолжающие торговать с Тегераном страны могут быть вынуждены выйти из долларовой финансовой системы.

Однако, как заявил экономист Jefferies Мохит Кумар, "Бессент представил экономический план как средство для того, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров и получить преимущество для США, а не как эскалацию".

"Существует множество противоречий: на рынке облигаций, в геополитике, на рынке нефти, - отметил глава отдела рыночной стратегии Bank of America Private Bank Джо Куинлан. - Но мы довольно позитивно оцениваем перспективы экономики США на следующие 12-18 месяцев, следовательно, мы позитивно оцениваем акции".

Котировки бумаг Nvidia Corp. повысились на 2,2%, Intel Corp. - на 0,3%, Micron Technology - на 2,5%, Qualcomm Inc. - на 1,3%, Texas Instruments - на 0,4%, Super Micro Computer - на 9,4%, Marvell Technology - на 4,8%, Western Digital - на 3,5%.

Стоимость акций чипмейкера Advanced Micro Devices выросла на 4,9% - до $479,2. Аналитики Raymond James повысили рекомендацию для них до "активно покупать" с "выше рынка" и прогнозную котировку до $641 с $565.

Котировки бумаг фармацевтической Moderna Inc. взлетели на 14,4% - до $158,8. Эксперты Wolfe Research улучшили их рейтинг до "на уровне рынка" с "ниже рынка". Помимо этого аналитики Barclays резко подняли ожидаемую цену - до $125 с $48, сохранив рекомендацию "на уровне рынка".

Также подорожали акции банков, включая Morgan Stanley - на 1,3%, Goldman Sachs Group - на 2,2%, Citigroup Inc. - на 1,2%.

Кроме того, бумаги International Business Machines увеличились в цене на 1,4%, Microsoft Corp. - на 0,9%, Tesla - на 0,4%, Boeing Co. - на 0,3%.

Между тем котировки акций Dick's Sporting Goods рухнули почти на 31%. Ритейлер спортивных товаров во втором финквартале (завершился 1 августа) получил скорректированную прибыль и выручку ниже ожиданий аналитиков, а также понизил годовой прогноз.

Цена бумаг представителей нефтяной отрасли снизилась, в том числе Chevron Corp. - на 1,6%, ExxonMobil - на 2,1% и ConocoPhillips - на 1,1%.

Кроме того, подешевели акции Albemarle Corp. - на 5,9%, Dow Inc. - на 4,1%, Target Corp. - на 3,8%, Nike Inc. - на 3,1%, McDonald's Corp. и Salesforce Inc. - на 1,6%, Walmart Inc. - на 1%, Amazon.com Inc. - на 0,4%, Alphabet Inc. - на 0,3%, Apple Inc. - на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 160,24 пункта (на 0,3%) и составил 53577,4 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 24,42 пункта (на 0,32%) - до 7677,28 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день поднялся на 171,11 пункта (на 0,66%) и завершил сессию на отметке 26151,3 пункта.