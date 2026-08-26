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Власти США лишили возможностей для кибератак сеть хакеров, поддерживаемых Китаем

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США совместно с ФБР объявили о пресечении деятельности ботов и платформ поддерживаемых КНР хакеров, которые совершали кибератаки на американские ведомства.

"Сегодня мы объявили о пресечении деятельности глобальной сети ботов и хакерских платформ, которые использовали поддерживаемые Китаем хакеры против важнейших объектов инфраструктуры США. Киберсилы КНР использовали эти средства с целью сокрыть источники атак", - приводятся в заявлении Минюста слова директора ФБР Кэша Пателя.

Согласно заявлению, целью киберопераций были информационные ресурсы NASA, Федеральной резервной системы США, Минэнерго, Минюста и Сената США.

"Мы ведем борьбу со спонсируемыми КНР киберпреступниками для защиты ключевых поставщиков услуг, на которые американцы полагаются каждый день", - сказал прокурор Южного округа Калифорнии Адам Гордон.

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