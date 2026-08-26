Молдавия будет взимать НДС и акцизы с ряда товаров, импортируемых экономическими агентами Приднестровья

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии с 1 сентября начинает применять НДС и акцизы к некоторым категориям товаров, импортируемых в страну экономическими агентами, зарегистрированными в Приднестровском регионе.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, решение по этому поводу кабинет министров утвердил в среду.

Премьер-министр Молдавии Василий Тофан отметил, что "эта мера направлена на единообразное применение налогового и таможенного законодательства на всей территории страны, обеспечение равных конкурентных условий и постепенную интеграцию экономических агентов из региона в национальную налоговую и таможенную систему".

"Это важная мера, направленная на включение экономических агентов с левого берега Днестра в наше налоговое пространство, мы будем делать это поэтапно. Наше послание жителям Приднестровского региона состоит в том, что благодаря этой справедливой мере собранные средства будут направлены обратно гражданам, проживающим в регионе, чтобы они получили большую поддержку, лучший доступ к медицинским услугам, социальной помощи, пенсиям", - подчеркнул премьер-министр.

В то же время он обратился к коммерческим банкам, Национальному банку, Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег с просьбой облегчить открытие банковских счетов для экономических агентов, чтобы они могли уплачивать эти налоги.

Согласно решению правительства, на первом этапе, с 1 сентября 2026 года новый режим будет распространяться, в частности, на алкогольные напитки, табачные и никотиновые изделия, парфюмерию, пиротехнические изделия, меха, ювелирные изделия и драгоценные камни, а также на определенные транспортные средства.

Для других категорий товаров, включая некоторые виды сырья и нефтепродуктов, положения будут применяться с 1 января 2027 года, а для природного газа, электроэнергии, телефонов и компьютеров - с 1 апреля 2027 года.

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Поэтапный подход призван предоставить деловой среде необходимое время для адаптации и ограничить воздействие на цены и потребителей. Конечная цель - чтобы к 2030 году общий налоговый режим полностью применялся к товарам, импортируемым хозяйствующими субъектами Приднестровского региона, на равных условиях с теми, которые действуют для экономических агентов по всей стране", - отмечает пресс-служба правительства.

Ранее сообщалось, что в апреле парламент Молдавии принял закон о поэтапной отмене налоговых льгот для экономических агентов из Приднестровья.

Полноценную реализацию закона, чтобы обеспечить "единообразное применение налогообложения для всех импортеров и устранить чрезмерную прибыль, полученную за счет уклонения от уплаты налогов" приднестровских предприятий, планируется обеспечить к 1 января 2030 года, когда вступят в силу все положения утвержденного документа.

Полная реализация этих мер принесет в государственный бюджет дополнительные доходы, оцениваемые примерно в $200 млн. Средства будут направлены в Фонд конвергенции, создание которого также предусмотрено законом. Средства фонда будут использованы для модернизации инфраструктуры, разработки проектов и программ поддержки деловой среды и граждан в Приднестровском регионе. Размер Фонда будет утверждаться ежегодным законом о государственном бюджете.