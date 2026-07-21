В Приднестровье назвали программу нового кабмина Молдавии продолжением деструктивного курса

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Администрация Приднестровья считает программу нового правительства Молдавии "продолжением деструктивного курса Кишинева" в отношении региона.

"Такой курс в последние годы связан с нарушением договоренностей, разрушением переговорного процесса, отказом от адекватного политического диалога, односторонним давлением, провоцированием гуманитарно-экономического кризиса и ухудшения уровня жизни приднестровского народа", - заявил МИД Приднестровья.

Особой критике в документе подвергнуто намерение нового правительства реализовать закон о создании Фонда конвергенции, в который будут поступать налоги от компаний с левобережья Днестра, что Тирасполь называет "поборами".

"Под прикрытием риторики о "европейских стандартах", "услугах" и "преимуществах для людей" молдавские власти рассчитывают навязать Приднестровью чужую правовую, налоговую, таможенную и административную систему без согласия приднестровцев, без равноправных переговоров и без гарантий прав и свобод жителей республики", - говорится в сообщении.

МИД Приднестровья считает, что "Кишинев продолжает подменять реальное урегулирование лозунгами, называя "миром" отказ от учета позиции Приднестровья, а "едиными стандартами" - попытку насильственно разрушить правовые, социальные и экономические механизмы, от которых напрямую зависят безопасность, доходы, рабочие места, пенсии и социальные гарантии сотен тысяч людей.

"Давно пора осознать, что европейская интеграция Молдовы невозможна без мирного, цивилизованного, справедливого и всеобъемлющего урегулирования конфликта с Приднестровьем. Данная цель недостижима без реального возвращения Кишинева к полноценному международному переговорному процессу и выработки демократических решений с учетом прав и интересов граждан ПМР", - сказано в заявлении.

Во вторник парламент Молдавии обсуждает вопрос о выражении вотума доверия программе деятельности и составу правительства во главе с Василием Тофаном. Заседание продолжается уже на протяжении десяти часов, голосование состоится поздно вечером.

В программе правительства Тофана отдельная глава посвящена реинтеграции Приднестровья. Она предусматривает создание Фонда конвергенции и постепенное распространение молдавского законодательства на всю территорию страны, включая левобережье Днестра. В программе указано что Фонд конвергенции начнет действовать 1 января 2027 года. Его работа будет прозрачной, "портфолио проектов" будут публиковать ежегодно. Предпочтение отдадут проектам в области образования, здравоохранения, инфраструктуры, соцпомощи, культуры, водоснабжения и канализации, а также сближения. Также программа предусматривает поддержку работы школ на Левобережье с преподаванием на румынском языке и мониторинг ситуации с правами человека.