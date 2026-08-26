Поиск

Пакистан пытается уговорить США и Иран еще на 60 дней перемирия

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пакистан, посредничающий в контактах США и Ирана, предлагает еще 60 дней перемирия, в течение которых стороны могли бы на переговорах добиться окончательных договоренностей по урегулированию конфликта, передает в среду "Анадолу" со ссылкой на источники.

"Пакистанские правительственные источники заявили в среду "Анадолу", что Пакистан старается договориться о новом периоде в 60 дней с целью достигнуть окончательное соглашение, в рамках исламабадского меморандума, для прекращения длящейся несколько месяцев войны США и Ирана", - информирует агентство.

Исламабад добивается активизации переговоров по открытию Ормузского пролива и снятия санкций с Тегерана.

По словам источников, США и Иран негласно согласились не возобновлять удары друг по другу, хотя предыдущий срок в 60 дней, предусмотренный меморандумом, истек 16 августа.

Недавно Тегеран посетил командующий ВС Пакистана Асим Мунир и глава МВД Пакистана Мохсин Накви. Как уточнили источники, Мунир привез иранскому руководству новое предложение США: в ответ на снятие перекрытия с Ормузского пролива Вашингтон снял бы "значимую" часть санкций с Тегерана.

"Обе стороны обмениваются сообщениями через Исламабад для выработки предварительных основ, прежде чем объявить о возобновлении и продлении прямых переговоров", - рассказал один из собеседников агентства.

Однако источники пояснили, между сторонами сохраняются коренные разногласия. Так, США хотят одновременного открытия Ормузского пролива и возобновления переговоров. В свой черед Тегеран требует прекращения огня Израилем, в особенности в южном Ливане, до открытия пролива. "Тегеран показал положительный настрой к новым идеям. Но по ключевым вопросам конкретных решений пока нет", - объяснил один из собеседников "Анадолу".

Также Мунир пригласил иранских официальных лиц в Исламабад на переговоры с США. Другим возможным местом встречи могла бы стать Доха, добавили источники.

Пакистан Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из-за наводнения в Непале погибли 95 человек

Умер актер Тим Карри

 Умер актер Тим Карри

США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

 США продлили на год разрешение на ввоз в страну алмазов российского происхождения

Meta урегулировала коллективный иск о вреде подросткам и выплатит $16,7 млрд

Трамп назвал поездку главы ЦРУ в РФ "отчасти рутинной"

 Трамп назвал поездку главы ЦРУ в РФ "отчасти рутинной"

Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале

 Сотни туристов пропали без вести после наводнений в Непале

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезд из страны

 Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну запретили выезд из страны

Лантратова сообщила о проходящем в Белоруссии обмене пленными между РФ и Украиной
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3577 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11388 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов