Пакистан пытается уговорить США и Иран еще на 60 дней перемирия

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пакистан, посредничающий в контактах США и Ирана, предлагает еще 60 дней перемирия, в течение которых стороны могли бы на переговорах добиться окончательных договоренностей по урегулированию конфликта, передает в среду "Анадолу" со ссылкой на источники.

"Пакистанские правительственные источники заявили в среду "Анадолу", что Пакистан старается договориться о новом периоде в 60 дней с целью достигнуть окончательное соглашение, в рамках исламабадского меморандума, для прекращения длящейся несколько месяцев войны США и Ирана", - информирует агентство.

Исламабад добивается активизации переговоров по открытию Ормузского пролива и снятия санкций с Тегерана.

По словам источников, США и Иран негласно согласились не возобновлять удары друг по другу, хотя предыдущий срок в 60 дней, предусмотренный меморандумом, истек 16 августа.

Недавно Тегеран посетил командующий ВС Пакистана Асим Мунир и глава МВД Пакистана Мохсин Накви. Как уточнили источники, Мунир привез иранскому руководству новое предложение США: в ответ на снятие перекрытия с Ормузского пролива Вашингтон снял бы "значимую" часть санкций с Тегерана.

"Обе стороны обмениваются сообщениями через Исламабад для выработки предварительных основ, прежде чем объявить о возобновлении и продлении прямых переговоров", - рассказал один из собеседников агентства.

Однако источники пояснили, между сторонами сохраняются коренные разногласия. Так, США хотят одновременного открытия Ормузского пролива и возобновления переговоров. В свой черед Тегеран требует прекращения огня Израилем, в особенности в южном Ливане, до открытия пролива. "Тегеран показал положительный настрой к новым идеям. Но по ключевым вопросам конкретных решений пока нет", - объяснил один из собеседников "Анадолу".

Также Мунир пригласил иранских официальных лиц в Исламабад на переговоры с США. Другим возможным местом встречи могла бы стать Доха, добавили источники.