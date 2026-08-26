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Хуситы расширяют влияние у полуострова Сомали

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Хуситы усиливают свои позиции в районе полуострова Сомали за счет укрепления связей с группировкой "Аш-Шабаб" (запрещенная в РФ террористическая организация) и суданскими военными, сообщает в среду издание The National со ссылкой на доклад аналитического центра Century Foundation.

"У хуситов (...) есть то, в чем нуждаются эти силы: оружие, технологии, знания, каналы снабжения и доступ к Ирану", - утверждается в докладе.

Согласно его выводам, присутствие хуситов в регионе опирается на сети Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), при помощи которых идет обучение и поставки оружия местным группировкам.

В частности, "Аш-Шабаб" начала контактировать с хуситами в 2024 году для помощи в закупках зенитных вооружений и дронов. Однако указаний на то, что "Аш-Шабаб" смогла приобрести и использовать это оружие, нет.

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Также, по данным Century Foundation, хуситы поставляли стрелковое оружие в Судан с 2024 года. Представители хуситов находятся в Порт-Судане и обеспечивают доставку оружия через Красное море в обоих направлениях. При этом существуют предположения, что инженеры хуситов, наряду со специалистами КСИР, обучают суданских военных для производства и использования беспилотных систем иранской разработки.

Кроме того, хуситы при поддержке Ирана могли установить связи с Эритреей, которая могла способствовать контрабанде оружия из Ирана в Йемен. "Если эти утверждения верны, это могло бы означать, что хуситы выстроили логистические маршруты, не сплошные, вдоль африканского побережья Аденского залива и Красного моря, от северо-востока Сомали к северному Судану", - резюмирует доклад.

В июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане. Блокада распространяется на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В итоге из-за действий хуситов у саудовских судов возникли большие сложности при попытках пройти через Баб-эль-Мандебский пролив.

хуситы Йемен Сомали
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