Моди планирует обсудить с Путиным весь спектр двусторонних отношений на встрече в Киргизии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить все вопросы двусторонних отношений на "полях" ближайшего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявили в четверг в МИД Индии.

"Ожидается, что лидеры обсудят весь спектр двусторонних отношений в ходе встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке", - заявил секретарь МИД Индии по делам Запада Сиби Джордж на брифинге.

Ранее Путин заявлял, что планирует неоднократно встретиться с Моди в этом году, в частности, в рамках работы ШОС.

Саммит ШОС состоится 30 августа - 1 сентября в Киргизии.