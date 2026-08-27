Поиск

Почти 1,4 тыс. человек пропали без вести после наводнений в Китае и Непале

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более 800 человек пропали без вести в Непале и около 600 - в Китае после схода селя у КПП Гьиронг (Цзилун) на границе между этими государствами, сообщает в четверг Associated Press.

По данным непальского Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими, в настоящее время в стране пропавшими без вести числятся 826 человек, при этом около 600 из них - туристы.

Китайская сторона, в свою очередь, сообщает о 558 пропавших в Тибете, среди которых 260 туристов.

В Непале, по последним данным, погибли как минимум 165 человек, тогда как в Китае - как минимум трое.

Ранее сообщалось о примерно 1 тыс. пропавших без вести и о 165 погибших в обеих странах.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Китай Непал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

 Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

Почти 1,4 тыс. человек пропали без вести после наводнений в Китае и Непале

Герасимов заявил об активных наступательных действиях в Алексеево-Дружковке

В Генштабе заявили, что ВС РФ осталось 4 км до восточных границ Славянска

Brent подешевела до $87,35 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Хегсет рассматривает кандидатуру представителя Пентагона на должность министра армии

 Хегсет рассматривает кандидатуру представителя Пентагона на должность министра армии

Союзники США сомневаются в полном разминировании Ормузского пролива

 Союзники США сомневаются в полном разминировании Ормузского пролива

Число жертв наводнения в Непале превысило 150 человек

 Число жертв наводнения в Непале превысило 150 человек

Хуситы расширяют влияние у полуострова Сомали

 Хуситы расширяют влияние у полуострова Сомали
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11401 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов