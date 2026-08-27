Почти 1,4 тыс. человек пропали без вести после наводнений в Китае и Непале

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Более 800 человек пропали без вести в Непале и около 600 - в Китае после схода селя у КПП Гьиронг (Цзилун) на границе между этими государствами, сообщает в четверг Associated Press.

По данным непальского Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими, в настоящее время в стране пропавшими без вести числятся 826 человек, при этом около 600 из них - туристы.

Китайская сторона, в свою очередь, сообщает о 558 пропавших в Тибете, среди которых 260 туристов.

В Непале, по последним данным, погибли как минимум 165 человек, тогда как в Китае - как минимум трое.

Ранее сообщалось о примерно 1 тыс. пропавших без вести и о 165 погибших в обеих странах.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.