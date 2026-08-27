Восемь россиян не выходят на связь в Непале после схода селя

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Число россиян, с которыми нет связи после схода селя на границе Непала и Тибета, возросло до восьми, сообщило посольство РФ в Непале.

"По состоянию на 27 августа, 13:00, в посольство России в Непале поступили сведения о восьми российских гражданах, которые предположительно находились в зоне бедствия и не выходят на связь. Проверяем эти данные во взаимодействии с непальскими властями, продолжающими интенсивные поисково-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Дипломаты добавили, что в четверг в посольство обратились две эвакуированные российские гражданки, пережившие паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем.

"Женщины рассказали, что уже сдали паспорта на пограничном контрольно-пропускном пункте и ожидали их завершения процедур в автобусе, когда увидели паводок. Спаслись, взобравшись по лестнице на гору. Сейчас оформляем им свидетельства на возвращение в Россию", - говорится в сообщении.

В среду на Непал и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. По данным непальского Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий и управлению ими, в настоящее время в стране пропавшими без вести числятся 826 человек, при этом около 600 из них - туристы. Китайская сторона, в свою очередь, сообщает о 558 пропавших в Тибете, среди которых 260 туристов.

Причиной внезапного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток.