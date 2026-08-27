Вучич выразил оптимизм по поводу урегулирования ситуации вокруг компании NIS в сентябре

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич выразил оптимизм по поводу завершения переговоров о дальнейшей судьбе сербской нефтяной компании NIS.

"У меня впервые появился оптимизм, я надеюсь, что в сентябре у нас, может, получится завершить переговоры по NIS", - приводит в четверг его слова сербский телерадиоканал РТС.

Он подчеркнул, что ситуация не может быть урегулирована без учета позиций американской стороны и Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC).

Ранее OFAC до 28 августа продлило венгерской компании MOL лицензию, позволяющую вести переговоры с российской "Газпром нефтью" по покупке-продаже сербской компании NIS.

Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 31 июля.

Ранее РТС сообщал, что OFAC США продлил до той же даты NIS специальную лицензию, позволяющую беспрепятственно осуществлять операционную деятельность.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке-продаже 56,15% в NIS. Предполагается, что венгерская компания может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена и в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.