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Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле вырос на 27 млрд рублей до 1,01 трлн рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июле 2026 года увеличился на 27 млрд рублей, или на 2,7%, до 1 трлн 11 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-июле 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 3 млрд рублей, или на 0,3%, с 1 трлн 8 млрд рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ в июле сократился на 6 млрд рублей, или на 0,02%, до 32 трлн 958 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 августа возросла до 3,1% с 3,0% на 1 июля.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей, в 2023 году - на 495 млрд рублей и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей.

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