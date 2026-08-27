Пакистан и Кувейт договорились расширять оборонное сотрудничество

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пакистан и Кувейт в четверг заключили соглашение с целью нарастить сотрудничество в сфере обороны, сообщает издание Dawn.

Соответствующий протокол подписали министры обороны Пакистана и Кувейта Хаваджа Асиф и шейх Абдулла Али Абдулла Аль Салем Аль Сабах на встрече в Равалпинди. Этот документ основан на оборонном пакте стран от 2023 года.

Новое соглашение предусматривает помощь вооруженных сил Пакистана Кувейту в обучении, наращивании боевого потенциала, охране границ.

Кроме того, кувейтская делегация во главе с министром обороны встретилась с командующим ВС Пакистана Асимом Муниром в штаб-квартире ВС в Равалпинди. Стороны обсуждали региональную безопасность и двустороннее военное сотрудничество.

Dawn напоминает, что после начала конфликта на Ближнем Востоке интенсивность контактов на высоком уровне Пакистана и Кувейта сильно выросла. В частности, чаще стали проходить встречи между высокопоставленными военными, шли обсуждения о расширении военного сотрудничества.

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предполагающий коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участница пакта. Глава пакистанского МИД Исхак Дар разъяснял, что соглашение о коллективной обороне открыто и для других участников.