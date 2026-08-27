Семья Младича и минюст Сербии ждут от Гааги информации о выдаче его тела для похорон

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Семья бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича и министерство юстиции Сербии ждут сообщений из Гааги относительно выдачи и транспортировки его тела из Нидерландов. Младич скончался в четверг в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненный срок по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.).

"Министерство юстиции Сербии находится в контакте с семьей Ратко Младича. И семья, и мы ждем инструкций из Гааги", - сказал в эфире телеканала РТРС (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины) глава ведомства Ненад Вуйич.

С сообщением о смерти Младича выступила государственный секретарь в министерстве по правам человека и правам меньшинств Сербии Лидия Павичевич, которая получила информацию от Дарко - сына Ратко Младича.

РТРС отмечает, что Ратко Младич неоднократно выражал желание быть похороненным рядом с дочерью Аной на кладбище "Топчидер" в Белграде.

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич скончался на 85-м году жизни.

В сообщении отмечается, что Младич, отбывавший пожизненное заключение в Гааге, перенес несколько инсультов и просил отпустить его на лечение в Сербию, но получил отказ. Такие же обращения направляли в Гаагу и его родственники, в частности сын Дарко.

Несколько дней назад с просьбой ввиду состояния здоровья освободить Младича и отпустить его домой обратился к органам международной юстиции и президент Сербии Александр Вучич, однако и ему было отказано.

22 ноября 2017 года Гаагский трибунал за предполагаемые военные преступления во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.) приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению, вердикт был подтвержден 8 июня 2021 года. С тех пор он находился в тюрьме в Схевенингене (Нидерланды).

10 апреля 2026 года Младич перенес инсульт, и с тех пор его состояние не изменялось. Ситуация осложнялась неврологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проблемами с почками.

Группа врачей из Сербии обследовала его в тюремной больнице в Гааге, подготовила медицинское заключение, и также подавала запрос на освобождение Младича для лечения в Сербии.