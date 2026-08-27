Глава ЕК опасается использования экономической зависимости от КНР как рычага давления на ЕС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз должен добиваться справедливых экономических отношений с Китаем, зависимость от которого может использоваться для оказания давления на ЕС, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Некоторые китайские компании получают субсидии в объеме, до восьми раз превышающем аналогичные показатели для сопоставимых фирм в странах Организации экономического сотрудничества и развития. Импорт из Китая в ЕС за пять лет вырос на 45%, в то время как наш экспорт в Китай сокращается. Наш торговый дефицит с Китаем в настоящее время достиг почти 1 млрд евро в день. В начале нынешнего года он увеличился еще на 10%. В этом году впервые все государства-члены имеют торговый дефицит с Китаем", - сообщила глава ЕК, выступая в четверг в Париже с речью на ежегодной конференции "Встреча французских предпринимателей 2026 года".

Она отметила, что Китай является ключевым экономическим партнером ЕС, и Евросоюз проявляет в этих обстоятельствах ясный и последовательный подход: снижение рисков без разрыва связей с Пекином. Но при этом речь не может идти о том, чтобы мириться с постоянными дисбалансами.

"По некоторым оценкам, более половины европейского промышленного производства в настоящее время сталкивается с конкуренцией со стороны Китая. И это не только вопрос цены. Китай контролирует ключевые звенья наших цепочек поставок. Наша зависимость от Китая превышает 80% по многим видам критически важного сырья и 90% - по некоторым редкоземельным металлам. Мы убедились, что эта зависимость может использоваться как рычаг давления на нас", - продолжила фон дер Ляйен.

По ее словам, диалог с Китаем остается необходимым, но он должен приносить результаты, поэтому Евросоюзу необходимо добиваться соблюдения справедливых условий. А когда диалога недостаточно, необходимо в полной мере использовать соответствующие инструменты.

По информации главы ЕК, только за последний год ЕС предпринял более 30 новых расследований в области торговой защиты. Это почти в три раза превышает средний исторический показатель. По ее оценке, принятые Еврокомиссией меры уже защищают более 600 тыс. европейских рабочих мест. И Брюссель значительно ускоряет проведение своих расследований.

"Мы также должны защищать ресурсы, от которых зависит наша экономическая безопасность: критически важное сырье, аккумуляторные батареи, полупроводники, облачные вычисления, данные и чувствительные технологии. Наш рынок остается открытым. Но открытость требует безопасности, справедливости и взаимности", - резюмировала председатель Еврокомиссии.