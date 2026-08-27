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Советник Трампа по Африке обеспокоен возможностью разрастания конфликта за границы Судана

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США Дональда Трампа по Африке и Ближнему Востоку Массад Булос после сообщений об ударе суданских военных по территории Чада предупредил, что конфликт в Судане грозит перекинуться на другие страны региона.

"У меня был продуктивный разговор с президентом Чада Идрисом Деби Итно. Мы обсудили недавний воздушный удар ВС Судана по Чаду и выразили глубокое беспокойство в связи с тем, что война в Судане выходит за его границы, способствует дальнейшей эскалации, угрожает миру и стабильности", - написал он в соцсети X.

Булос призвал положить конец финансовой и военной помощи из-за рубежа сторонам конфликта в Судане. Он добавил, что говорил с президентом о роли Чада в оказании гуманитарной помощи суданскому региону Дарфур и суданским беженцам.

Издание The National напоминает, что военные Чада обвинили ВС Судана в ударе на прошлой неделе по конвою, который проехал в Чад с суданской территории. Инцидент произошел более чем на 100 км от границы страны. Военные Чада перешли на усиленный порядок несения службы, напомнили, что оставляют за собой право принять ответные меры. Суданская армия не брала на себя ответственность за удар.

Тем не менее, напоминает газета, суданское командование обвиняло Чад в том, что он позволяет использовать свою территорию для переброски бойцов и вооружений Силам быстрого реагирования (СБР), с которыми ведут борьбу военные Судана. Власти Чада такие обвинения опровергали.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур.

США Судан Чад
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