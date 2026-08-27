Президент Грузии помиловал 226 человек

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал свыше 200 человек в связи с праздником Успения Пресвятой Богородицы, сообщила в четверг администрация главы государства.

Согласно информации, помилование коснулось 217 человек, отбывающих тюремное заключение, и шести человек, не отбывающих наказание в виде лишения свободы, а с трех человек была снята судимость.

"Использование президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципах гуманизма и государственных интересов", - отмечается в сообщении администрации.