Швеция выделит еще $28 млн на военную помощь Украине

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Швеции распорядились, чтобы вооруженные силы потратили $28,3 млн на оказание помощи Украине, в том числе средствами ПВО и боеприпасами, говорится в пресс-релизе шведского правительства.

В частности, $14 млн предназначены для закупки по программе PURL, в рамках которой союзники США приобретают у Вашингтона оружие для Киева. "С поддержкой инициативы PURL Украина может получить быстрый доступ к военной продукции США высокого приоритета", - отмечается в заявлении.

В документе отмечается, что это пятый раз, когда Швеция обращается к PURL. В общей сложности Стокгольм истратил на нее $57,9 млн.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, шведское правительство намерено пожертвовать Украине 10 скоростных катеров, которые могут использоваться для операций на море, в том числе для разминирования.

Также, по словам министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, эти суда могут задействовать при буксировке или перевозке грузов.