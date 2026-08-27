В РФ заявили об ударе по танкеру в порту Измаила и хранилищам с военным имуществом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение дня в порту Измаила поразили украинский танкер и два резервуара с топливом, в порту Одессы - хранилища с военным имуществом и цех по сборке БПЛА.

Как сообщили в Минобороны РФ, в порту Измаил танкер был поражен в момент разгрузки, там же уничтожены два резервуара с топливом для ВСУ.

Отмечается, что в порту Одессы поражены семь хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ, и цех по сборке беспилотных летательных аппаратов.