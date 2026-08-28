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Галибаф посоветовал США тратить деньги не на армию, а на помощь американцам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - США следовало бы тратить деньги не на содержание военных баз за рубежом, а на решение проблем собственного населения, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Вместо того, чтобы тратить миллиарды на помощь своим партнерам-террористам из Израиля и на содержание 750 военных баз, этой терпящей бедствие империи следовало бы вкладывать наличные в собственное население. Но нет, такой вариант - слишком разумный для нынешнего режима", - написал он в ночь на пятницу в соцсети X,

Так Галибаф прокомментировал публикацию в X министра финансов США Скотта Бессента. В ней глава Минфина критиковал Тегеран за передачу "миллиардов долларов своим партнерам-террористам за рубежом".

"Иранскому режиму следовало был тратить эти деньги на нужды собственного населения", - добавил Бессент.

Иран парламент Мохаммад Багер Галибаф США Скотт Бессент
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