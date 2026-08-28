Судно загорелось и затонуло в Черном море у берегов Румынии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Торговое судно PROGRESS IV загорелось в исключительной экономической зоне Румынии в Черном море, сообщает портал Informat.

Согласно сообщению, инцидент произошел примерно в 32 км от города Сфынту-Георге около 19:00 в четверг.

"Судно было повреждено и, похоже, затонуло. На данный момент мы не знаем, кто и почему, будет проведено расследование, не стоит делать предположения", - заявил президент Румынии Никушор Дан.

Он подтвердил, что все члены экипажа были спасены, и подчеркнул, что инцидент произошел в румынских территориальных водах.

По данным портала, все 12 членов экипажа были спасены, один моряк пострадал.