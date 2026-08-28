Землетрясение магнитудой 6 произошло в Аденском заливе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 зафиксирован в Аденском заливе, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 00:08 мск в пятницу землетрясения находился в 188 км к юго-востоку от города Эш-Шихр (Йемен).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду также в 6. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.