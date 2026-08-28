США упрекают Европу в недостаточном наращивании военного потенциала

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Замглавы Пентагона Элбридж Колби на встрече с представителями стран НАТО в Брюсселе призвал некоторых европейских союзников ускорить процесс закупки критически важных систем вооружений, сообщает Financial Times.

Колби заявил, что США "необходимо увидеть серьезные усилия по наращиванию потенциала" со стороны европейских союзников и создание "модели сил НАТО, которая позволит Европе занять прочное положение, при котором она сможет самостоятельно обеспечивать свою оборону".

"Мы надеемся, что такие страны, как Великобритания, приложат больше усилий", - сказал Колби.

При этом он похвалил Германию, Польшу и Нидерланды за их старания по увеличению расходов на оборону.

По словам одного из дипломатов НАТО, оценки военного потенциала стран альянса "были не очень приятными". В цветных схемах оценки сил и средств НАТО превалировал красный цвет, которым обозначают "недостаточные" возможности. "Здесь море красного", - отметил собеседник издания.

Два других источника подтвердили, что переговоры касались нехватки средств и требований к многим союзникам увеличить расходы.

По словам трех источников, знакомых с ходом обсуждения, некоторые европейские союзники США выступили против на закрытом заседании в четверг, указав на области, где они соответствуют или превышают целевые показатели НАТО по потенциалу.

Глава Пентагона Пит Хегсет в июне объявил о проведении шестимесячного обзора вооруженных сил США в Европе.

В Европе опасаются, что Вашингтон может использовать полученные результаты для наказания стран, которые не обеспечивают явного увеличения расходов и возможностей при принятии решения о том, какое американское оружие и войска вывести из Европы.

Президент США Дональд Трамп вынудил лидеров НАТО согласиться увеличить базовые расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 году, при этом 3,5% будет потрачено на "ключевые" элементы, такие как оружие и войска.

По расчетам НАТО, в этом году 5 из 32 членов североатлантического альянса, как ожидается, выполнят требование в 3,5%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что этот процесс важен для обеспечения "более честного и равноправного взаимодействия" в рамках североатлантического альянса.