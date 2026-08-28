Высокопоставленные чиновники Белого дома не знали о поездке директора ЦРУ в Москву

Президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Стив Рэтклифф Фото: Nathan Howard - Pool/ Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп лично инициировал поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, некоторые высокопоставленные американские чиновники не знали о ней, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Трамп лично отправил главу ЦРУ в поездку и не сообщил доверенным помощникам и военачальникам, которые обычно были в курсе того, с каким посланием он отправится к высокопоставленным российским чиновникам.

Ранее газета сообщила со ссылкой на доклады американской разведки, что Россия якобы может предпринять ограниченное нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО, говорилось в публикации.

В то же время телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщает, что Рэтклифф во время встречи с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным попросил Москву не делиться разведданными с Ираном.

Между тем The New York Times пишет, что визит Рэтклиффа был направлен на то, чтобы подтолкнуть Москву к заключению мирного соглашения с Украиной.

По данным газеты, директор ЦРУ призвал российских чиновников заключить сделку с Украиной, свое послание он передал главе ФСБ Александру Бортникову.

Как заявили источники NYT, разведывательный канал Рэтклиффа с Бортниковым работает параллельно каналам, которые представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер установили со старшими советниками президента России Владимира Путина.

По словам некоторых чиновников, они надеялись, что Путин воспримет сообщение от директора ЦРУ как более срочное и заслуживающее большего доверия, чем сообщения по обычным дипломатическим каналам.

Ранее Трамп назвал поездку директора ЦРУ в Москву "обычным делом" и выразил недоумение в связи с сообщениями СМИ на тему этого визита.

"Рэтклифф видится со своим российским коллегой раз в каждые шесть месяцев или раз каждый год. У них очень хорошие отношения. Он не передавал сообщений, и ничего необычного не было", - подчеркнул президент США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы может предпринять ограниченное нападение на одну из стран НАТО в ближайшие годы, являются искажением реальности, не имеющим ничего общего с намерениями Москвы.

Тем временем директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил в четверг, что на встрече обсуждались вопросы, входящие в компетенцию специальных служб.