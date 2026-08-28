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В Минобороны Польши сообщили о переговорах по созданию в стране военных баз США

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский провел переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби, одной из ключевых тем встречи стало размещение постоянных американских военных баз в Польше, сообщают польские СМИ.

"Речь идет о нескольких базах, нескольких местах, где американские солдаты будут постоянно дислоцироваться в Польше", - заявил Залевский журналистам по итогам переговоров, его цитируют польские СМИ.

По его словам, "у американцев настолько важные интересы в Польше, что они хотят оставаться здесь на постоянной основе".

Замглавы Минобороны Польши отметил, что "основное внимание следует уделять не потенциальному количеству американских войск, а качеству американского присутствия".

Как сообщил Залевский, в Польшу вскоре прибудет представитель США, где ему на месте будут представлены предложения по размещению американских баз. Он уточнил, что это произойдет "примерно к тому времени, когда будет завершен пересмотр американского присутствия в Европе".

Польша США
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