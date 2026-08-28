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Bloomberg заявило о возможном выходе Венесуэлы из ОПЕК

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Венесуэла изучает возможность выхода из ОПЕК, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Идея выхода обсуждалась в ходе переговоров с американскими официальными лицами, и окончательное решение еще не принято", - говорится в сообщении.

ОПЕК была создана 14 сентября 1960 года в Багдаде пятью государствами: Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. На данный момент в организации состоят 12 нефтедобывающих стран. Ранее ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

ОПЕК Венесуэла
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