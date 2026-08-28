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Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании БПЛА в пятиэтажку, три человека пострадали. Также взрывной волной повредило два корпуса детского сада, подверглись атаке резервуары с остатками топлива, обломки беспилотника упали на территории отеля.

- Судно загорелось и затонуло в Черном море у берегов Румынии. "На данный момент мы не знаем, кто и почему, будет проведено расследование, не стоит делать предположения", - заявил румынский президент Никушор Дан. По данным журналистов, все 12 членов экипажа были спасены, один моряк пострадал.

- На подлете к Москве уничтожено два беспилотника. Столичный аэропорт Жуковский работает по согласованию с соответствующими органами.

- США упрекают Европу в недостаточном наращивании военного потенциала. Замглавы Пентагона Элбридж Колби на встрече с представителями стран НАТО в Брюсселе призвал некоторых европейских союзников ускорить процесс закупки критически важных систем вооружений, сообщает Financial Times.

- Штаты не хотят возвращаться к соблюдению условий меморандума с Ираном. "По словам лиц, знающих тему, администрация США неоднократно говорила посредникам, что не в ее интересах снова соблюдать условия меморандума, достигнутого с Ираном в июне", - пишет The Wall Street Journal.

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